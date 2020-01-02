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БК Запорожье расстался с американским легионером

Баскетбол
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Запорожцы разорвали контракт с одним из ключевых игроков.

БК Запорожье расстался с американским легионером
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Дейонте Симмонс покинул БК Запорожье, сообщает официальная страница клуба на Facebook. Подробности не разглашаются.

Симмонс в сезоне 2019-2020 в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 17,2 очка и 6,9 подбора. Американец занимал четвертое место по результативности и замыкал топ-8 по среднему рейтингу эффективности.

БК Запорожье с показателем 5-11 занимает 7-е место в турнирной таблице Суперлиги, опережая только МБК Николаев и Харьковских Соколов.

Ранее UA-Футбол сообщал о смерти легендарного комиссионера НБА.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Запорожье
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