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БК Запорожье расстался с американским легионером
Запорожцы разорвали контракт с одним из ключевых игроков.
Дейонте Симмонс покинул БК Запорожье, сообщает официальная страница клуба на Facebook. Подробности не разглашаются.
Симмонс в сезоне 2019-2020 в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 17,2 очка и 6,9 подбора. Американец занимал четвертое место по результативности и замыкал топ-8 по среднему рейтингу эффективности.
БК Запорожье с показателем 5-11 занимает 7-е место в турнирной таблице Суперлиги, опережая только МБК Николаев и Харьковских Соколов.
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