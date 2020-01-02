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Экс-игрок НБА возобновит карьеру. Он ушел из спорта ради Свидетелей Иеговы

Баскетбол
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Загадочный Даррен Коллисон.

Экс-игрок НБА возобновит карьеру. Он ушел из спорта ради Свидетелей Иеговы
Новина українською

Летом прошлого года Коллисон, претендуя на долгосрочный контракт с ежегодным окладом в 10-12 миллионов долларов, неожиданно объявил о завершении карьеры и присоединился к религиозной организации Свидетели Иеговы.

Теперь же ESPN сообщает, что Коллисон решил вернуться в большой спорт. Американец после дедлайна на обмены (6 февраля) рассчитывает подписать контракт с Лейкерс или Клипперс. Также интерес к 32-летнему разыгрывающему проявляют и другие клубы с чемпионскими амбициями.

Даррен Коллисон с 2009 года провел в НБА 708 матчей, набирая в среднем за игру по 12,5 очка, 2,7 подбора и 5,0 передачи.

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В статье: НБА
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