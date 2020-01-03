Михайлюк набрал 14 очков в поражении от Клипперс

Детройт без травмированных Блэйка Гриффина и Люка Кеннарда ожидаемо не смог конкурировать с мощными Клипперс (126:112), но для Михайлюка матч сложился неплохо.

Украинский легионер Пистонс за 29 минут набрал 14 очков (4 из 11 с игры, 2 из 7 трехочковых, 4 из 6 с линии штрафных), собрал 2 подбора и отдал 2 результативных передачи. С Михайлюком на площадке Детройт переиграл Клипперс с разницей в 3 балла.

Святослав Михайлюк в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 6,3 очка, 1,4 подбора и 1,3 передачи.

Клипперс – Детройт 126:112 (30:33, 39:30, 37:16, 20:33)

Клипперс: Харрелл (23 + 4 блок-шота), Уильямс (22), Леонард (18).

Детройт: Браун (15 + 6 передач), Михайлюк (14), Роуз (14+6 передач).