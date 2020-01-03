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НБА. Денвер огорчил Индиану, Майами разобрался с Торонто
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из девяти матчей.
Индиана – Денвер 116:124 (37:27, 27:35, 24:30, 28:32)
Индиана: Лэмб (30), Тернер (21), Уоррен (20).
Денвер: Портер (25), Мюррэй (22 + 7 передач), Йокич (22 + 7 подборов).
Кливленд – Шарлотт 106:109 (29:31, 30:21, 26:30, 21:27)
Кливленд: Секстон (21), Лав (18 + 8 подборов), Осман (17).
Шарлотт: Розир (30), Грэм (16 + 11 передач), Бэйкон (15).
Майами – Торонто 84:76 (18:20, 24:19, 21:21, 21:16)
Майами: Адебайо (15 + 14 подборов), Драгич (13), Хирро (13).
Торонто: Ибака (19 + 10 подборов), Лаури (15 + 8 передач), Холлис-Джефферсон (13 + 7 подборов).
Чикаго – Юта 98:102 (22:25, 29:22, 19:29, 28:26)
Чикаго: ЛаВин (26), Маркканен (18 + 8 подборов), Картер (18 + 13 подборов).
Юта: Богданович (19), Митчелл (17 + 7 передач), Гобер (17 + 12 подборов).
Миннесота – Голден Стэйт 99:84 (34:19, 24:22, 23:26, 18:17)
Миннесота: Напьер (20 + 7 передач), Ковингтон (20 + 10 подборов), Рид (13).
Голден Стэйт: Робинсон (16), Паскалл (13 + 7 подборов), Ли (10).
Сан-Антонио – Оклахома 103:109 (27:27, 28:19, 21:28, 27:35)
Сан-Антонио: ДеРозан (30), Олдридж (22 + 11 подборов), Уокер (16 + 7 подборов).
Оклахома: Гилджес-Александер (25 + 7 подборов), Шредер (19), Пол (16 + 8 подборов).
Даллас – Бруклин 123:111 (31:30, 29:35, 33:28, 30:18)
Даллас: Дончич (31 + 13 подборов + 7 передач), Карри (25), Клебер (18).
Бруклин: Динвидди (19), Муса (14), Пинсон (11).
Сакраменто – Мемфис 128:123 (26:42, 37:18, 27:37, 38:26)
Сакраменто: Фокс (27 + 9 передач), Хилд (26 + 7 подборов), Холмс (18 + 7 подборов).
Мемфис: Морэнт (23 + 7 передач), Краудер (19 + 6 передач), Джарен Джексон (18 + 7 подборов).