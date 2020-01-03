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Химик расстался с американским центровым
Действующий чемпион Суперлиги потерял важного игрока.
БК Химик на официальном уровне сообщил о приостановлении действия контракта с центровым Кристианом Джонсом. Причины отъезда американца из Украины не разглашаются.
Джонс в сезоне 2019-2020 успел отыграть за Химик только 4 матча. В среднем за игру центровой набирал по 12,5 очка и 5,5 подбора.
Химик в турнирной таблице чемпионата Украины с показателем 9-5 занимает третье место.
Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Запорожье покинул легионер из США.
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