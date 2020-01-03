  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Химик расстался с американским центровым
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Химик расстался с американским центровым

Баскетбол
(1 голосов)

Действующий чемпион Суперлиги потерял важного игрока.

Химик расстался с американским центровым
Новина українською

БК Химик на официальном уровне сообщил о приостановлении действия контракта с центровым Кристианом Джонсом. Причины отъезда американца из Украины не разглашаются.

Джонс в сезоне 2019-2020 успел отыграть за Химик только 4 матча. В среднем за игру центровой набирал по 12,5 очка и 5,5 подбора.

Химик в турнирной таблице чемпионата Украины с показателем 9-5 занимает третье место.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Запорожье покинул легионер из США.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига БК Химик (Южный)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...