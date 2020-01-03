Харден и Адетокумбо – игроки месяца в НБА

На Западе игроком месяца стал лидер Хьюстона Джеймс Харден, при активном участии которого Рокетс завершили декабрь с показателем 10-5. Харден в среднем за игру приносил своей команде по 37,3 очка, 6,9 подбора и 5,6 передачи.

Игроком месяца на Востоке стал действующий MVP Яннис Адетокумбо. Грек помог Милуоки одержать 13 побед в 15 матчах, набирая в среднем за игру по 29,3 очка, 12,0 подбора и 5,3 передачи.

Лучшими тренерами месяца стали Майк Буденхольцер (Милуоки) и Билли Донован (Оклахома). Буденхольцер провел декабрь с показателем 13-2, а Донован помог Тандер выиграть 11 из 15 матчей.

Новичками месяца по версии НБА стали Кендрик Нанн (Майами) и Джа Морэнт (Мемфис).