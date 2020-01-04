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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Орландо уверенно побеждает Майами, Атланта уступает Бостону

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Орландо уверенно побеждает Майами, Атланта уступает Бостону
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Бостон" - "Атланта"

109 - 106 (19-32; 34-23; 29-25; 27-26)

"Вашингтон" - "Портленд"

103 - 122 (31-27; 27-39; 20-25; 25-31)

"Орландо" - "Майами"

105 - 85 (27-22; 29-22; 28-35; 21-6)

"Хьюстон" - "Филадельфия"

118 - 108 (20-27; 40-26; 36-31; 22-24)

"Финикс" - "Нью-Йорк"

120 - 112 (29-37; 22-24; 32-26; 37-25)

"Лейкерс" - "Нью-Орлеан"

123 - 113 (42-30; 32-32; 31-21; 18-30)

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В статье: НБА
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