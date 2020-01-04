Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Орландо уверенно побеждает Майами, Атланта уступает Бостону
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Бостон" - "Атланта"
109 - 106 (19-32; 34-23; 29-25; 27-26)
"Вашингтон" - "Портленд"
103 - 122 (31-27; 27-39; 20-25; 25-31)
"Орландо" - "Майами"
105 - 85 (27-22; 29-22; 28-35; 21-6)
"Хьюстон" - "Филадельфия"
118 - 108 (20-27; 40-26; 36-31; 22-24)
"Финикс" - "Нью-Йорк"
120 - 112 (29-37; 22-24; 32-26; 37-25)
"Лейкерс" - "Нью-Орлеан"
123 - 113 (42-30; 32-32; 31-21; 18-30)
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