Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Атланта и Детройт побеждают, Лень и Михайлюк сыграли хорошие матчи
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Атланта" - "Индиана"
116 - 111 (43-26; 21-34; 32-35; 20-16)
Алексей Лень сыграл 27 минут, набрал 16 очков (6/8 двухочковых, 0/1 трехочковых, 4/4 штрафных), сделал 9 подборов, 3 блок-шота, 1 перехват и 1 передачу при 1 потере и 1 фоле.
"Голден-Стейт" - "Детройт"
104 - 111 ((23-25; 36-31; 21-27; 24-28)
Святослав Михайлюк сыграл 30 минут, набрал 14 очков (0/3 двухочковых, 4/9 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 3 передачи, 2 подбора, 1 перехват при 5 потерях.
"Клипперс" - "Мемфис"
114 - 140 (27-40; 30-25; 23-39; 34-36)
"Бруклин" - "Торонто"
102 - 121 (33-24; 19-24; 28-35; 22-38)
"Орландо" - "Юта"
96 - 109 (25-33; 22-19; 28-24; 21-33)
"Квивленд" - "Оклахома-Сити"
106 - 121 (27-34; 26-32; 26-25; 27-30)
"Вашингтон" - "Денвер"
128 - 114 (31-19; 30-36; 34-35; 33-24)
"Чикаго" - "Бостон"
104 - 111 (25-30; 24-25; 21-30; 31-26)
"Даллас" - "Шарлотт"
120 - 123 после ОТ (20-32; 24-25; 40-23; 19-23; 17-20)
"Милуоки" - "Сан-Антонио"
127 - 118 (29-31; 42-35; 32-25; 24-27)
"Сакраменто" - "Нью-Орлеан"
115 - 117 (26-25; 22-27; 32-24; 35-41)