Михайлюк набрал 14 очков в поражении от Лейкерс

Михайлюк в матче с Лейкерс по тактическим соображениям тренерского штаба Детройта не попал в стартовую пятерку, что не помешало ему продлить свою результативную серию.

Украинец провел на площадке почти 32 минуты и отметился высокой бросковой эффективность. На счету Михайлюка 14 очков (4 из 7 с игры, 4 из 6 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных), 1 подбор, 2 передачи, 3 перехвата и 4 потери. Матч Святослав завершил с показателем полезности «-3».

В сезоне 2019-2020 Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,8 очка, 1,4 подбора и 1,4 передачи. В 6 из 7 последних матчей украинец приносил своей команде как минимум по 10 очков.

Лейкерс – Детройт 106:99 (23:22, 33:25, 19:32, 31:20)

Лейкерс: Дэвис (24 + 11 подборов + 8 блок-шотов), Джеймс (21 + 14 подборов + 11 передач), Карузо (13).

Детройт: Роуз (28), Михайлюк (14), Гэллоуэй (13).