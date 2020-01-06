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НБА. Клипперс обыграли Нью-Йорк, Майами справился с Портлендом
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из пяти матчей.
Клипперс – Нью-Йорк 135:132 (29:45, 47:24, 38:31, 21:32)
Клипперс: Харрелл (34), Уильямс (32 + 9 передач), Джордж (32).
Нью-Йорк: Моррис (38), Барретт (24), Рэндл (16 + 8 подборов).
Майами – Портленд 122:111 (31:19, 34:27, 29:35, 28:30)
Майами: Драгич (29 + 13 передач), Адебайо (20 + 8 подборов + 6 передач), Джонс (19).
Портленд: Лиллард (34 + 12 передач), Уайтсайд (21 + 18 подборов), Саймонс (19).
Кливленд – Миннесота 103:118 (20:24, 28:42, 31:28, 24:24)
Кливленд: Экзам (28), Секстон (19), Жижич (15 + 12 подборов).
Миннесота: Дженг (22 + 13 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Напьер (21 + 7 передач), Ковингтон (15).
Финикс – Мемфис 114:121 (31:27, 26:35, 20:34, 37:25)
Финикс: Букер (40 + 6 передач), Убре (17 + 10 подборов), Эйтон (14 + 12 подборов).
Мемфис: Валанчюнас (30 + 8 подборов), Брукс (19), Джарен Джексон (15 + 8 подборов).
Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк набрал 14 очков в матче с Лейкерс.