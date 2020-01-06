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Михайлюк выдал лучшую серию в карьере

Баскетбол
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Украинский легионер Детройта набрал приличные обороты.

Михайлюк выдал лучшую серию в карьере
Новина українською

Накануне Пистонс в Лос-Анджелесе проиграли Лейкерс (99:106), а Святослав Михайлюк за 31 минуту реализовал 4 из 6 трехочковых и набрал 14 очков.

Украинец впервые в карьере в четырех матчах подряд набирает как минимум по 10 очков. Эту серию Михайлюк начал 31 декабря, когда в матче с Ютой (81:104) набрал 15 баллов и повторил личный рекорд результативности.

В этом сезоне Михайлюк провел 8 матчей в стартовой пятерке Детройта, набирая в среднем за игру по 11,4 очка, 2,1 подбора и 2,1 передачи. Со скамейки запасных Святослав приносит Пистонс по 5,6 очка, 1,2 подбора и 1,2 передачи.

Всего в сезоне 2019-2020 Святослав Михайлюк в среднем за вечер набирает по 7,1 очка, 1,4 подбора и 1,4 передачи.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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