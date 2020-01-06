Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болельщик Лейкерс одним броском заработал 100 тысяч долларов
Американец Эван надолго запомнит этот день.
Бросок всей своей жизни Эван совершил в перерыве матча регулярного чемпионата НБА между Лейкерс и Детройтом (106:99). Фанат баскетбола по идеальной траектории запустил мяч с центра площадки и мгновенно стал обладателем чека на 100 тысяч долларов.
Возможно, Лейкерс стоило бы подписать этого парня, ведь ЛеБрон Джеймс и компания в текущем сезоне занимают только 18-е место по качеству исполнения трехочковых бросков.
Ранее UA-Футбол сообщал, что в матче с Лейкерс украинец Святослав Михайлюк набрал 14 очков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...