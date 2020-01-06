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Болельщик Лейкерс одним броском заработал 100 тысяч долларов

Баскетбол
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Американец Эван надолго запомнит этот день.

Болельщик Лейкерс одним броском заработал 100 тысяч долларов
Новина українською

Бросок всей своей жизни Эван совершил в перерыве матча регулярного чемпионата НБА между Лейкерс и Детройтом (106:99). Фанат баскетбола по идеальной траектории запустил мяч с центра площадки и мгновенно стал обладателем чека на 100 тысяч долларов.

Возможно, Лейкерс стоило бы подписать этого парня, ведь ЛеБрон Джеймс и компания в текущем сезоне занимают только 18-е место по качеству исполнения трехочковых бросков.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в матче с Лейкерс украинец Святослав Михайлюк набрал 14 очков.

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В статье: НБА Детройт Пистонс Лос-Анджелес Лейкерс
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