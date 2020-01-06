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Леброн сделал 90-й трипл-дабл в карьере

Баскетбол
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Игрок приложил немало усилий для победы своей команды

Леброн сделал 90-й трипл-дабл в карьере
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Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 21 очко, собрал 14 подборов и отдал 11 результативных передач в домашнем матче регулярного чемпионата с "Детройт Пистонс". Встреча завершилась победой "Лейкерс" со счётом 106:99.

Это девятый трипл-дабл Джеймса в сезоне-2019/2020 и 90-й в карьере. По количеству трипл-даблов в текущем сезоне Леброн уступает лишь лидеру "Даллас Маверикс" Луке Дончичу, который 10 раз отметился подобным достижением, а по общему их количеству занимает пятое место. Впереди него в исторической таблице расположились Оскар Робертсон, Расселл Уэстбрук, Мэджик Джонсон и Джейсон Кидд, на счету которых 181, 144, 138 и 107 трипл-даблов соответственно.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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