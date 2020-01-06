Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис помог команде победить в домашнем матче регулярного чемпионата с "Детройт Пистонс". Встреча завершилась победой "Лейкерс" со счётом 106:99, а Дэвис набрал 24 очка, собрал 11 подборов и совершил 8 блок-шотов.

Это лишь третий случай с 1982 года, когда какой-либо из игроков "Лейкерс" закончил матч с такими же или лучшими показателями. Помимо Дэвиса подобного достижения добивались легенды клуба Карим Абдул-Джаббар и Шакил О'Нил, сказано в сообщении в официальном "твиттере" StatMuse.

Также в этом матче девятый трипл-дабл в сезоне и 90-й в карьере сделал лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс. В сезоне-2019/2020 клуб из Лос-Анджелеса с соотношением побед и поражений 29-7 занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.