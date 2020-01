Уход легенды, серия Михайлюка, блеск ЛеБрона и другие события недели в НБА

Утрата недели

Он спас НБА от финансового краха и сделал ее одной из самых преуспевающих спортивных организации мира. На 78-м году жизни перестало биться сердце величайшего комиссара в истории лиги Дэвида Стерна, под чутким присмотром которого на протяжении 30 лет в НБА протекали карьеры Майкла Джордана, Ларри Берда, Мэджика Джонсона, Тима Данкана, Коби Брайанта, ЛеБрона Джеймса и других легенд игры.

«Без Стерна НБА не была бы такой, какой является сегодня. Стерн провел НБА через непростые времена и превратил в явление мирового масштаба, дал возможности, о которых едва ли кто-то мечтал. Я бы не стал тем, кем стал, без Дэвида Стерна», - эти слова Майкла Джордана идеально характеризуют масштаб фигуры Стерна не только в контексте НБА, но и всего мирового спорта.

В память о Дэвиде Стерне все клубы НБА до конца сезона будут играть в формах с траурной черной лентой.

Гонка за плей-офф: Клипперс выпали из топ-3, Сан-Антонио потеснил Портленд

Команда недели

Оклахома продолжает удивлять – на прошлой неделе Тандер после побед над Сан-Антонио, Далласом и Кливлендом продлили свою успешную серию до шести матчей и оказались всего в двух победах от пятой строки в Западной конференции.

Львиную долю свои успехов Оклахома добыла в равных матчах, в концовках которых на первый план выходит Крис Пол. На прошлой неделе ветеран в заключительных 12-минутках матчей против Маверикс и Сперс суммарно набрал 23 очка с превосходным процентом реализации бросков с игры.

Отдельных од заслуживает Шэй Гилджес-Александер – второгодка в девяти матчах подряд набирает как минимум по 19 очков с 53-процентной точностью с игры.

Новая неделя станет хорошей проверкой на прочность для парней Билли Донована – впереди у Оклахомы матчи с Филадельфией, Бруклином, Хьюстоном (возвращение Рассела Уэстбрука домой) и Лейкерс.

Игроки недели

На Западе во второй раз в сезоне и в 63-й (!) раз в карьере в еженедельной номинации победил ЛеБрон Джеймс. Король помог Лейкерс последовательно обыграть Финикс, Нью-Орлеан и Детройт, оформляя в среднем за игру по трипл-даблу (23,0+11,7+12,7). Девять трипл-даблов ЛеБрона в сезоне 2019-2020 – лучший показатель в истории Лейкерс со времен Мэджика Джонсона.

Восточную конференцию в третий раз в сезоне возглавил действующий MVP из Милуоки Яннис Адетокумбо. Бакс прошли неделю без поражений, а их безоговорочный лидер в среднем за игру выдавал по 29,0 очка и 11,7 подбора. В матчах с Сан-Антонио и Миннесотой Адетокумбо так увлекся дальними бросками, что впервые в карьере в двух матчах подряд реализовал как минимум по три трешки.

Leading the Milwaukee Bucks to a 10-2 record in December, Giannis Antetokounmpo was named Eastern Conference Kia Player of the Month. 29.3 PPG | 12.0 RPG | 5.3 APG pic.twitter.com/LwxQH9ghPU

Матч недели

Нью-Орлеан в выездном матче против Сакраменто был очень близок к тому, чтобы за финальные 5,6 секунды растерять преимущество в 4 очка.

Кингз сделали серьезную заявку на овертайм после удивительного трехочкового с фолом от Неманьи Бьелицы (помните, месяц назад серб баззером уложил на лопатки Хьюстон), но Пеликанс удалось грамотно разыграть финальную атаку. Джей Джей Редик вместо фирменного броска с получения неожиданно пошел под кольцо и по высокой дуге от щита отправил мяч по назначению. Времени на внятный ответ у хозяев не осталось.

Рекорд недели

Легендарный одноклубник Алексея Леня по Атланте Винс Картер единственным в истории НБА выходил на площадку в четырех разных декадах. Рекорд Картер установил 5 января, отыграв 18 минут в матче с Индианой (116:111).

22 seasons. 4 decades. @mrvincecarter15 became the first player in NBA history to play across 4 different decades. #NBAVault pic.twitter.com/qXSeFaqKtM

С 1998 года Винс Картер в составе 8 команд отыграл 1510 матчей и набрал свыше 25 тысяч очков. В 42 года ветеран в среднем за игру приносит Атланте вполне солидные для своего возраста 5,2 очка и 2,0 подбора. Винс, может еще сезончик?

Перформанс недели

Джеймс Харден в домашнем матче с Филадельфией (118:108) в 14-й раз в карьере и впервые с марта 2019 года оформил трипл-дабл с как минимум 40 очками (44+11 подборов+11 передач).

А еще лидер Рокетс стал 66-м игроком в истории НБА с 5000 результативных передач. Среди действующих игроков больше только у Криса Пола, ЛеБрона Джеймса, Рассела Уэстбрука, Рэджона Рондо, Кайла Лаури и Джона Уола. Достойная компания.

Слух недели

Эдриан Войнаровски из ESPN утверждает, что Детройт ведет переговоры по обмену франчайза Пистонс Андре Драммонда. У Драммонда на сезон 2020-2021 есть опция игрока на 28 миллионов долларов, но в кулуарах лиги считают, что бигмен летом выйдет на рынок свободных агентов, а потому Детройту нет смысла удерживать игрока. Усугубляет эти ощущения вероятная операция на колене и связанное с ней досрочное завершение сезона Блэйка Гриффина.

Detroit and Atlanta have been engaged in talks on a trade centered on Andre Drummond, league sources tell ESPN. No deal imminent, but Detroit is talking to Hawks and several other teams on Drummond, sources said.