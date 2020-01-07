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НБА. Сан-Антонио взял реванш у Милуоки, Филадельфия остановила Юту
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из девяти матчей.
Вашингтон – Бостон 99:94 (26:17, 25:23, 23:32, 25:22)
Вашингтон: Смит (27), Макрэй (19 + 7 подборов), Томас (17).
Бостон: Браун (23 + 12 подборов), Тейтум (17), Смарт (13).
Шарлотт – Индиана 104:115 (29:27, 15:15, 21:37, 39:36)
Шарлотт: Розир (28 + 6 передач), Грэм (22 + 6 передач), Бриджес (18 + 7 подборов).
Индиана: Уоррен (36), Сабонис (18 + 12 подборов + 7 передач), Тернер (15 + 9 подборов).
Филадельфия – Оклахома 120:113 (31:31, 31:21, 28:34, 30:27)
Филадельфия: Ричардсон (23), Харрис (18), Эмбиид (18 + 9 подборов + 8 передач).
Оклахома: Адамс (24 + 15 подборов), Шредер (21), Пол (18 + 8 подборов + 6 передач).
Орландо – Бруклин 101:89 (20:22, 32:17, 23:32, 26:18)
Орландо: Фульц (25), Огастин (16), Айванду (12).
Бруклин: Динвидди (16), Харрис (16), Темпл (9).
Атланта – Денвер 115:123 (31:29, 25:35, 30:27, 29:32)
Атланта: Янг (29 + 12 передач), Хертер (22 + 8 подборов), Коллинз (17).
Денвер: Йокич (47 + 8 подборов), Бартон (28 + 9 подборов), Мюррэй (16 + 8 передач).
Алексей Лень за 21 минуту набрал 10 очков (2 из 7 с игры, 6 из 10 с линии штрафных), получил 5 персональных замечаний и закончил матч с показателем полезности «+4».
Нью-Орлеан – Юта 126:128 (36:35, 28:33, 33:27, 29:33)
Нью-Орлеан: Ингрэм (35 + 8 подборов), Редик (23), Болл (21 + 8 подборов + 7 передач).
Юта: Богданович (35), Инглс (22 + 6 передач), Митчелл (19 + 6 передач).
Сан-Антонио – Милуоки 126:104 (27:22, 38:30, 26:29, 35:23)
Сан-Антонио: ДеРозан (25 + 7 передач), Миллс (21), Олдридж (17).
Милуоки: Адетокумбо (24 + 12 подборов + 8 передач), Дивинченцо (16), Миддлтон (15).
Даллас – Чикаго 118:110 (33:27, 28:28, 27:27, 30:28)
Даллас: Дончич (38 + 11 подборов + 10 передач), Пауэлл (16 + 7 подборов), Хардуэй (15).
Чикаго: Маркканен (26 + 9 подборов), ЛаВин (20 + 7 передач), Уайт (15).
Сакраменто – Голден Стэйт 111:98 (26:19, 26:21, 38:24, 21:34)
Сакраменто: Фокс (21 + 7 передач), Хилд (21), Барнс (18).
Голден Стэйт: Робинсон (16), Спеллмен (13), Паскалл (12).