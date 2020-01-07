  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Коби Брайант: Лейкерс выиграли бы 10 титулов подряд, если бы не Сан-Антонио
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коби Брайант: Лейкерс выиграли бы 10 титулов подряд, если бы не Сан-Антонио

Баскетбол
(1 голосов)

Сперс был одним из главных конкурентов

Коби Брайант: Лейкерс выиграли бы 10 титулов подряд, если бы не Сан-Антонио
Новина українською

Пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Брайант рассказал, что, по его мнению, помешало команде выиграть ещё больше титулов.

"Сан-Антонио" был сложным соперником. Когда наступал плей-офф, проблема была не в отсутствии взаимопонимания между мной и Шаком. В плей-офф у нас всегда было взаимопонимание, нас просто переигрывали.

Правильнее спросить, сколько титулов мы завоевали бы, если бы "Спёрс" не были теми "Спёрс". Возможно, мы возглавляли бы таблицу на протяжении всего десятилетия. В "Сан-Антонио" всё сложилось просто идеально: талантливые игроки, тренер… Если бы не они, мы, вероятно, выиграли бы 10 титулов подряд", — приводятся слова баскетболиста в "инстаграме" All the Smoke.

Напомним, что "Сан-Антонио" пять раз становился чемпионом НБА: в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант Сан-Антонио Сперс Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...