Коби Брайант: Лейкерс выиграли бы 10 титулов подряд, если бы не Сан-Антонио

Пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Брайант рассказал, что, по его мнению, помешало команде выиграть ещё больше титулов.

"Сан-Антонио" был сложным соперником. Когда наступал плей-офф, проблема была не в отсутствии взаимопонимания между мной и Шаком. В плей-офф у нас всегда было взаимопонимание, нас просто переигрывали.

Правильнее спросить, сколько титулов мы завоевали бы, если бы "Спёрс" не были теми "Спёрс". Возможно, мы возглавляли бы таблицу на протяжении всего десятилетия. В "Сан-Антонио" всё сложилось просто идеально: талантливые игроки, тренер… Если бы не они, мы, вероятно, выиграли бы 10 титулов подряд", — приводятся слова баскетболиста в "инстаграме" All the Smoke.

Напомним, что "Сан-Антонио" пять раз становился чемпионом НБА: в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.