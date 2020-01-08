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Киев-Баскет сенсационно обыграл Вентспилс в Кубке Европы ФИБА

Баскетбол
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Команда Айнарса Багатскиса добыла третью победу во втором групповом раунде еврокубка.

Киев-Баскет сенсационно обыграл Вентспилс в Кубке Европы ФИБА
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После большого перерыва Киев-Баскет в логове фаворита группы за счет серии трехочковых попаданий от Вячеслава Петрова отыграл 10-очковое отставание и начал постепенно перехватывать инициативу.

В концовке матча Петров в ответственный момент отправил в корзину еще один дальний бросок и подарил Киев-Баскету психологическое преимущество над хозяевами. Несмотря на активизацию американца Уошпана, украинцы сохранили победный счет, добив Вентспилс точными бросками с линии штрафных.

Победа в Латвии сделала Киев-Баскет единоличным лидером группы K и вплотную приблизила вице-чемпионов Украины к досрочному выходу в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА.

Следующий матч на международной арене для Киев-Баскета будет домашним – 22 января подопечные Багатскиса примут Зволле.

Вентcпилс (Латвия) – Киев-Баскет (Украина) – 78:81 (21:20, 24:18, 17:22, 16:21)

Вентcпилс: Закис (14 + 5 подборов), Витолс (13 + 4 передачи), Чаварс (12 + 10 подборов + 5 блок-шотов).

Киев-Баскет: К. Хилл (18 + 10 подборов), Петров (16 + 7 подборов + 3 блок-шота), Близнюк (13).

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В статье: БК Киев-Баскет Кубок Европы ФИБА
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