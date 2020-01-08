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НБА. Лейкерс разгромили Нью-Йорк, камбэки Портленда и Оклахомы

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из шести матчей.

НБА. Лейкерс разгромили Нью-Йорк, камбэки Портленда и Оклахомы
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Кливленд – Детройт 113:115 (29:27, 38:27, 28:30, 18:31)

Кливленд: Лав (30 + 9 подборов), Секстон (20), Осман (17).

Детройт: Роуз (24 + 7 передач), Драммонд (23 + 20 подборов), Снелл (18).

Торонто – Портленд 99:101 (24:15, 32:31, 22:23, 21:32)

Торонто: Лаури (24 + 10 передач), Ибака (17 + 11 подборов), Бриссетт (12).

Портленд: Энтони (28 + 7 подборов), Лиллард (20 + 9 передач), Уайтсайд (14 + 16 подборов + 7 блок-шотов).

Бруклин – Оклахома 103:111 OT (23:27, 25:22, 29:25, 24:27, 2:10)

Бруклин: Принс (21 + 8 подборов), Леверт (20), Динуидди (14 + 6 передач).

Оклахома: Пол (28), Гилджес-Александер (22), Шредер (14).

Мемфис – Миннесота 119:112 (27:32, 24:24, 31:28, 37:28)

Мемфис: Брукс (28), Морэнт (25 + 7 передач), Джарен Джексон (21 + 7 подборов).

Миннесота: Калвер (24), Тиг (18 + 6 передач), Ковингтон (17).

Финикс – Сакраменто 103:114 (29:26, 24:27, 34:25, 16:36)

Финикс: Букер (34 + 7 передач), Эйтон (21 + 9 подборов), Убре (17).

Сакраменто: Фокс (27 + 6 передач), Бьелица (19 + 7 подборов), Хилд (16).

Лейкерс – Нью-Йорк 117:87 (26:21, 36:24, 23:25, 32:17)

Лейкерс: Джеймс (31), Кузьма (16), Колдуэлл-Поуп (15).

Нью-Йорк: Барретт (19), Рэндл (15 + 10 подборов), Пэйтон (12 + 8 подборов).

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс
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