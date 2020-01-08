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Дуайт Ховард установил необычное достижение в матче с Нью-Йорк Никс

Баскетбол
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Дуайт Ховард установил необычное достижение в матче с Нью-Йорк Никс
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Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Дуайт Ховард в домашнем матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Никс" набрал 8 очков, реализовав все 4 броска с игры, в том числе один трёхочковый, собрал 13 подборов и совершил 5 блок-шотов. Встреча завершилась победой "Лейкерс" со счётом 117:87.

Ховард стал первым за 35 лет игроком НБА, который в одном матче собрал не менее 10 подборов, сделал не менее 5 блок-шотов, забросил как минимум один трёхочковый и реализовал при этом все броски с игры, говорится в сообщении в "твиттере" Stats by Stats.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Дуайт Ховард
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