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Лень собрал дабл-дабл в поражении от Хьюстона

Баскетбол
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Первый в 2020 году.

Лень собрал дабл-дабл в поражении от Хьюстона
Новина українською

Атланта, несмотря на трипл-дабл Трэя Янга, в домашних стенах с боем проиграла Хьюстону (122:115).

Алексей Лень за 23 минуты оформил шестой дабл-дабл в сезоне (14+10 подборов). Украинец реализовал 5 из 10 бросков с игры и 4 из 5 раз был точен с линии штрафных.

Лень стал абсолютно лучшим в Атланте по показателю полезности. С ним на площадке Хоукс переиграли Джеймса Хардена и компанию с разницей в 13 очков.

Алексей Лень в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 8,9 очка и 5,6 подбора. В январе его статистика составляет 11,3 очка и 7,0 подбора.

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В статье: Алексей Лень НБА
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