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НБА. Сан-Антонио бьет Бостон, победы Милуоки и Майами
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из девяти матчей.
Бостон – Сан-Антонио 114:129 (22:34, 25:31, 36:34, 31:30)
Бостон: Хэйворд (18), Браун (16), Тайс (15).
Сан-Антонио: ДеРозан (30), Уокер (19), Форбс (15 + 6 передач).
Орландо – Вашингтон 123:89 (32:23, 37:29, 28:20, 26:17)
Орландо: Вучевич (29 + 9 подборов), Фурнье (19), Огастин (18).
Вашингтон: Скофилд (18), Браун (18 + 11 подборов), Пасечник (16).
Индиана – Майами 108:122 (23:31, 26:31, 23:38, 36:22)
Индиана: Сабонис (27 + 14 подборов + 6 передач), А. Холидэй (14), Дж. Холидэй (14).
Майами: Хирро (19 + 7 подборов), Джонс (18 + 7 подборов), Адебайо (18 + 9 подборов).
Шарлотт – Торонто 110:112 OT (31:29, 24:31, 26:22, 19:18, 10:12)
Шарлотт: Розир (27), Бриджес (26 + 9 подборов), Зеллер (14 + 8 подборов).
Торонто: Дэвис (23 + 11 подборов), Ибака (23 + 11 подборов), Ануноби (19 + 7 подборов).
Атланта – Хьюстон 115:122 (29:45, 33:32, 23:22, 30:23)
Атланта: Янг (42 + 13 подборов + 10 передач), Коллинз (17 + 14 подборов), Лень (14 + 10 подборов).
Хьюстон: Харден (41 + 10 подборов + 10 передач), Капела (22 + 22 подбора), Маклемор (18).
Даллас – Денвер 106:107 (32:27, 27:29, 30:30, 17:21)
Даллас: Дончич (27 + 9 подборов + 10 передач), Пауэлл (16 + 8 подборов), Хардуэй (15).
Денвер: Йокич (33 + 7 передач), Грант (15), Мюррэй (14).
Нью-Орлеан – Чикаго 123:108 (23:21, 25:27, 44:27, 31:33)
Нью-Орлеан: Ингрэм (29 + 8 подборов + 11 передач), Редик (24), Хэйс (14 + 12 подборов).
Чикаго: ЛаВин (32 + 6 передач), Янг (18), Данн (15 + 7 передач).
Юта – Нью-Йорк 128:104 (39:29, 33:24, 23:16, 33:35)
Юта: Мудиай (20), Богданович (20), Митчелл (16 + 6 передач).
Нью-Йорк: Ниликина (16), Пэйтон (13), Портис (13 + 13 подборов + 6 передач).
Голден Стэйт – Милуоки 98:107 (19:19, 20:28, 33:34, 26:26)
Голден Стэйт: Беркс (19 + 7 передач), Ли (15), Робинсон (15 + 7 подборов).
Милуоки: Адетокумбо (30 + 12 подборов), Миддлтон (21 + 7 подборов + 6 передач), Бледсоу (16).