Лень не хочет покидать Атланту

На прошлой неделе авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что Атланта ведет переговоры с Детройтом по обмену центрового Андре Драммонда.

"Я люблю Атланту и не хочу обмена. Но НБА – это бизнес. Все, что я могу сделать, так это продолжать работать. Мне нужно сосредоточиться на этом.

Думаю, что смогут принести пользу Атланте со скамейки даже в том случае, если Хоукс приобретут еще одного центрового. Мне кажется, что я хорошо подхожу для игры с молодыми парнями. Но только команда решит, что делать", - заявил Лень в комментарии для The Athletic.

Действующий контракт Леня с Атлантой истекает в конце текущего сезона.

Алексей Лень в сезоне 2019-2020 оформил шесть дабл-даблов. В среднем за игру украинец набирает по 8,9 очка и 5,6 подбора.