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Харден вышел на восьмое место по количеству трипл-даблов в НБА

Баскетбол
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Чтобы занять седьмое место ему нужно сделать еще 14 трипл-даблов

Харден вышел на восьмое место по количеству трипл-даблов в НБА
Новина українською

В очередном матче регулярного чемпионата НБА "Атланта Хоукс" принимал "Хьюстон Рокетс". Встреча прошла на стадионе "Стэйт Фарм-Арена" и завершилась победой гостей со счётом 122:115.

В составе победителей трипл-дабл оформил Джеймс Харден, который записал в свой актив 41 очко, а также сделал 10 подборов и 10 передач.

Таким образом, Харден вышел на чистое 8-е место по количеству трипл-даблов в истории НБА. Теперь на счету игрока 44 трипл-дабла. По этому показателю он обошёл Фэта Левера (43). Следующей целью Хардена является Ларри Берд, у которого 59 трипл-даблов за карьеру. Возглавляет список Оскар Робертсон, на счету которого 181 трипл-дабл.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА "Хьюстон Рокетс" встретится с "Оклахома-Сити Тандер".

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В статье: Джеймс Харден Хьюстон Рокетс
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