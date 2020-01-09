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Станислав Тимофеенко рассказал, как относится к футболистам

Баскетбол
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Раннее он считал их выскочками, но спустя некоторое время изменил свое мнение

Станислав Тимофеенко рассказал, как относится к футболистам
Новина українською

30-летний украинский форвард БК "Днепр" Станислав Тимофеенко рассказал о своем отношении к футболистам.

– Почему вы раньше были плохого мнения о футболистах, но поменяли его, когда познакомились с ними?
– В интернате, где учился, была уйма футболистов. Видел, как они себя ведут — всегда высокомерные, на понтах. Если мы ходим в каких-то дряхлых простых вещах, то они все разодетые, в брендах.

Думал так до времени, когда у нас проводились рождественские игры. Наш клуб совместно с футбольным и гандбольным клубами организовывал турнир. С футболистами мы играли в гандбол, а с гандболистами — в футбол.

После этого Валерий Кондратьев познакомил меня с Селезневым, Ротанем, Мединым, Русолом и Зозулей. Поехали покушать в один ресторан еще с Закурдаевым и Мишулой.

Так и поддерживали связь — они нас на футбол приглашали, сами на баскетбол часто приходили. Вот летом списывались с Селезневым и Зозулей.

Футболисты — это футболисты. У них своя манера поведения. Очень мало футболистов, которые ведут себя так, как спортсмены из другого вида спорта. Это у них в крови.

Может, в футбольном движении они и ведут себя вызывающее, но когда я с ними общался — хорошие компанейские парни без пижонства.

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В статье: БК Днепр Станислав Тимофеенко
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Источник:
ua.tribuna
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