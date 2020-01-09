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Химик легко разобрался с Харьковскими Соколами

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(1 голосов)

Гости выглядели беспомощными

Химик легко разобрался с Харьковскими Соколами
Новина українською

Южненьский Химик принимал Харьковских Соколов в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Химик с самого начала начал демонстрировать командную игру, в то время как гости действовали в основном индивидуально. После довольно равной первой четверти, хозяева сделали рывок во второй десятиминутке, за счет чего получили 11 очков преимущества перед большим перерывом.

Гости сумели сократить отставание до 5 очков на старте третьей четверти, однако, как оказалось, это был последний намек на интригу от команды Евгения Мурзина. В четвертой четверти хозяева лишь закрепили свое доминирование в этом матче.

Соколы расклеились под занавес игры, тотально проигрывали подборы и имели серьезные проблемы в атаке, увеличив количество потерь после большого перерыва. Все это завершилось второй в сезоне победой Химика над Соколами - 90:66.

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

9 января. Южный, СК Олимп

Химик - Харьковские Соколы 90:66 (22:20, 22:13, 23:18, 23:15)

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В статье: БК Химик (Южный) БК Харьковские Соколы
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