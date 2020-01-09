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Днепр в напряженной борьбе обыграл Одессу

Баскетбол
(1 голосов)

Матч получился очень интересным

Днепр в напряженной борьбе обыграл Одессу
Новина українською

Команда Дениса Журавльва на выезде обыграла Одессу со счетом 78:84.

Лидер одесситов Брюс Месси открыл счет уже на пятнадцатой секундные матча, однако ровно столько же времени понадобилось гостям, чтобы счет в игре сравнить. Шесть минут в первой четверти на паркете была равная борьба, однако три балла от Месси, а также средний и дальний от Новикова сумели обеспечить хозяевам паркета хорошее преимущество перед стартом второй четверти - 28:23.

Второй период начался с двух баллов от гостей. Далее Одесса смогла снова оформить рывок и лидировать +8, однако перед большим перерывом подопечные Олега Юшкина весь лидерский запас потеряли - 48:47.

Третью десятиминутку команды сыграли на равных: команды поочередно выходили вперед в счете, однако ни одной не удалось оформить комфортную разницу в счете, то же все решалось в заключительные 10 минут.

Первые две минуты периода команды играли без набранных очков и лишь на третий Чумаков сравнял счет в игре. После этого тот же Чумаков еще раз попал три балла. Эти баллы стали началом решающего рывка гостей, которые оторвались на 10 баллов и больше не подпускали к себе в счете хозяев паркета - 78:84.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
Суперлига Пари-Матч. 9 января

Одесса - Днепр 78:84 (28:23, 20:24, 20:18, 10:19)

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В статье: БК Днепр БК Одесса
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