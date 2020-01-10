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НБА. Хьюстон проиграл Оклахоме, Филадельфия добила Бостон

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из четырех матчей.

НБА. Хьюстон проиграл Оклахоме, Филадельфия добила Бостон
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Филадельфия – Бостон 109:98 (26:35, 22:20, 29:25, 32:18)

Филадельфия: Ричардсон (29 + 7 передач), Симмонс (19 + 9 подборов), Хорфорд (17 + 8 подборов + 6 передач).

Бостон: Уокер (26), Смарт (24), Тейтум (15 + 10 подборов).

Детройт – Кливленд 112:115 OT (32:26, 29:24, 22:31, 19:21, 10:13)

Детройт: Драммонд (28 + 23 подбора), Роуз (27 + 7 подборов), Браун (17 + 8 передач).

Кливленд: Томпсон (35 + 14 подборов), Гарлэнд (20 + 7 передач), Секстон (19).

Святослав Михайлюк за 29 минут набрал 5 очков (2 из 3 с игры). Показатель полезности украинца – «-5».

Миннесота – Портленд 116:102 (28:34, 31:13, 41:27, 16:28)

Миннесота: Уиггинс (23 + 8 передач), Ковингтон (15), Калвер (12).

Портленд: Лиллард (20 + 8 передач), Макколлум (15), Уайтсайд (15 + 14 подборов).

Оклахома – Хьюстон 113:92 (37:21, 23:27, 29:19, 24:25)

Оклахома: Галлинари (23 + 11 подборов), Гилджес-Александер (20), Пол (18).

Хьюстон: Уэстбрук (34), Харден (17), Клемонс (14).

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В статье: НБА Оклахома Сити Тандер Хьюстон Рокетс
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