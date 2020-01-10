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Джеймс лидирует в голосовании болельщиков за стартовые пятёрки на Матч всех звёзд

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист набрал более трех миллионов голосов

Джеймс лидирует в голосовании болельщиков за стартовые пятёрки на Матч всех звёзд
Новина українською

В НБА продолжается голосование среди болельщиков за попадание в стартовые пятёрки на Матч всех звёзд. После второго раунда лидерство в нём захватил форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, за него отдано 3 359 871 голосов. Таким образом, он лидирует не только среди форвардов и центровых, но и в целом.

Среди защитников лидирует баскетболист "Даллас Маверикс" Лука Дончич (3 277 870 голосов). В целом словенец занимает второе место, уступая лишь Джеймсу, сообщает Bleacher Report. Третье место — у форварда "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо (3 259 383), а четвёртое — у напарника Джеймса — Энтони Дэвиса (3 124 446).

Эти четыре баскетболиста — единственные, кто получил уже более трёх миллионов голосов.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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