Киев-Баскет снова переиграл Николаев

В пятницу, 10 января Киев-Баскет победил Николаев.

В стартовые две минуты матча гости оформили мини-рывок 0:4, а киевляне сумели первые баллы набрать лишь на третьей минуте. Однако, гостей это не остановило и они продолжали отрываться в счете. Еще за две минуты до завершения стартовой четверти преимущество гостей составляло 8 баллов, но команда Багатскиса на последних секундах четверти сумела разницу отыграть - 22:23.

Во второй десятиминутке команды продолжили играть на равных и уже на четвертой минуте счет сравняли. Через минуту хозяева и вообще смогли выйти вперед, однако концовка первой половины осталась за гостями, которые завершили первые 20 минут игры с комфортными +7 в свою пользу - 39:46.

Третья четверть, по классике жанра, стала решающей в этой битве. Киев-Баскет хорошо защищался, и не хуже игроки в желтой форме сработали и в нападении. В результате выиграна третья десятиминутка с разницей в 18 баллов.

В заключительные 10 минут команда Виталия Черния пыталась исправить ситуацию в свою пользу, однако догнать соперника гости не смогли.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч. 10 января

Киев-Баскет - Николаев 96:91 (22:23, 17:23, 35:17, 22:28)