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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Атланта проигрывает Вашингтону, Финакс минимально переигрывает Орландо

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Атланта проигрывает Вашингтону, Финакс минимально переигрывает Орландо
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Вашингтон" - "Атланта"

111 - 101 (30-21; 26-30; 25-28; 30-22)

Алексей Лень: (10 очков, 14 подборов, 0 передач, 5 точных бросков с игры, 9 попыток попасть с игры)

"Нью-Йорк" - "Нью-Орлеан"

111 - 123 (31-33; 30-34; 25-28; 25-28)

"Бруклин" - "Майами"

113 - 117 (32-42; 25-27; 32-20; 28-34)

"Мемфис" - "Сан-Антонио"

134 - 121 (37-32; 26-25; 37-41; 34-23)

"Чикаго" - "Индиана"

105 - 116 (27-29; 19-25; 26-25; 33-37)

"Финикс" - "Орландо"

98 - 94 (27-25; 31-23; 19-27; 21-19)

"Юта" - "Шарлотт"

109 - 92 (29-13; 32-25; 26-24; 22-30)

"Даллас" - "Лейкерс"

114 - 129 (27-45; 31-34; 28-20; 28-30)

"Сакраменто" - "Милуоки"

106 - 127 (18-34; 26-19; 31-37; 31-37)

"Клипперс" - "Голден-Стейт"

109 - 100 (22-20; 26-33; 25-30; 36-17)

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В статье: НБА
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