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НБА. Атланта проигрывает Вашингтону, Финакс минимально переигрывает Орландо
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Вашингтон" - "Атланта"
111 - 101 (30-21; 26-30; 25-28; 30-22)
Алексей Лень: (10 очков, 14 подборов, 0 передач, 5 точных бросков с игры, 9 попыток попасть с игры)
"Нью-Йорк" - "Нью-Орлеан"
111 - 123 (31-33; 30-34; 25-28; 25-28)
"Бруклин" - "Майами"
113 - 117 (32-42; 25-27; 32-20; 28-34)
"Мемфис" - "Сан-Антонио"
134 - 121 (37-32; 26-25; 37-41; 34-23)
"Чикаго" - "Индиана"
105 - 116 (27-29; 19-25; 26-25; 33-37)
"Финикс" - "Орландо"
98 - 94 (27-25; 31-23; 19-27; 21-19)
"Юта" - "Шарлотт"
109 - 92 (29-13; 32-25; 26-24; 22-30)
"Даллас" - "Лейкерс"
114 - 129 (27-45; 31-34; 28-20; 28-30)
"Сакраменто" - "Милуоки"
106 - 127 (18-34; 26-19; 31-37; 31-37)
"Клипперс" - "Голден-Стейт"
109 - 100 (22-20; 26-33; 25-30; 36-17)