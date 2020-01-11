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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суперлига. Химик берет верх над Днепром, Харьковские Соколы уступают Одессе

Баскетбол
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Результаты тура украинской Суперлиги

Суперлига. Химик берет верх над Днепром, Харьковские Соколы уступают Одессе
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура украинской баскетбольной Суперлиги:

1) "Химик" - "Днепр"

101 - 91 (28-20; 20-27; 25-18; 28-26)

"Химик": Уильямс (16), Югба (12), Марченко (21), Войналович (9), Ковалев (7), Рахимшаиков (2), Козак (2), Рябчук (0), Салливан (22), Горобченко (10 ).

"Днепр": Дугат (21), Корниенко (11), Тимофеенко (10), Закурдаев (2), Глебов (4), Чумаков (5), Шундель (7), Террел (23), Сизов (6), Фесенко (2 ), Коломойский (0).

2) "Одесса" - "Харьковские Соколы"

75 - 63 (13-19; 28-17; 12-15; 22-12)

"Одесса": Щепкин (5), Артамонов (9), Браун (8), Месси (40), Новиков (2), Климов (0), Кухта (0), Ткачук (0), Кадыгроб (0), Прокопенко (1 ), Фризен (4), Носков (6).

"Харьковские Соколы": Бояркин (8), Тихонов (0), Джексон (8), Джамар (11), Тарасенко (2), Мусиенко (9), Козлов (7), Шаповалов (0), Грэм (10), Бюрнет ( 8), Тищенко (0).

3) "Прометей" - "Запорожье"

105 - 95 (30-27; 15-22; 27-21; 33-25)

"Прометей": Лукашов (10), Конате (8), Крик (29), Майерс (12), Кулеппер (21), Отверченко (8), Мисяц (0), Миллер (3), Кривцов (0), Мальчевский (0 ), Антипов (14), Сидоров (0).

"Запорожье": Шевченко (12), Столлворт (23), Рэндольф (24), Кейтрик (9), Мироненко (12), Липовцев (6), Кожемякин (7), Титов (0), Немцу (0), Михеев (0 ), Буц (0), Сандул (2).

Турнирная таблица Суперлиги:

Суперлига. Химик берет верх над Днепром, Харьковские Соколы уступают Одессе - изображение 1
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В статье: Баскетбольная Суперлига
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