Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Чикаго на выезде побеждает Детройт, Бостон не оставляет шансов Нью-Орлеану
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Хьюстон" - "Миннесота"
139 - 109 (22-20; 35-21; 45-35; 37-33)
"Бостон" - "Нью-Орлеан"
140 - 105 (41-24; 31-33; 42-25; 26-23)
"Детройт" - "Чикаго"
99 - 108 (20-35; 29-26; 22-20; 28-27)
"Оклахома-Сити" - "Лейкерс"
110 - 125 (19-41; 30-32; 33-29; 28-23)
"Даллас" - "Филадельфия"
109 - 91 (20-22; 21-28; 32-16; 36-25)
"Денвер" - "Квивленд"
103 - 111 (18-23; 24-28; 29-34; 32-26)
"Портленд" - "Милуоки"
101 - 122 (24-32; 31-32; 25-33; 21-25)
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