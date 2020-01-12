  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Чикаго на выезде побеждает Детройт, Бостон не оставляет шансов Нью-Орлеану
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Чикаго на выезде побеждает Детройт, Бостон не оставляет шансов Нью-Орлеану

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Чикаго на выезде побеждает Детройт, Бостон не оставляет шансов Нью-Орлеану
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Хьюстон" - "Миннесота"

139 - 109 (22-20; 35-21; 45-35; 37-33)

"Бостон" - "Нью-Орлеан"

140 - 105 (41-24; 31-33; 42-25; 26-23)

"Детройт" - "Чикаго"

99 - 108 (20-35; 29-26; 22-20; 28-27)

"Оклахома-Сити" - "Лейкерс"

110 - 125 (19-41; 30-32; 33-29; 28-23)

"Даллас" - "Филадельфия"

109 - 91 (20-22; 21-28; 32-16; 36-25)

"Денвер" - "Квивленд"

103 - 111 (18-23; 24-28; 29-34; 32-26)

"Портленд" - "Милуоки"

101 - 122 (24-32; 31-32; 25-33; 21-25)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...