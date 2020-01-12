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Суперлига. Черкасские Мавпы побеждают Николаев
Результаты последнего матча тура
Вашему вниманию результаты матча очередного тура украинской баскетбольной Суперлиги:
"Черкасские Мавпы"- "Николаев"
97 - 87 (31-19; 25-23; 20-20; 21-25)
"Черкасские Мавпы": Джейлин (21), Кольченко (5), Скапинцев (0), Ткаченко (5), Воевода (0), Руслов (0), Беликов (10), Хаджифейзович (18), Райт (22), Попов (16), Конев (0), Сергеев (0).
"Николаев": Хохоник (0), Онуфриев (9), Луценко (10), Петерсен (23), Давидюк (2), Юрченко (0), Приймак (13), Адедиран (12), Мещеряков (0), Зотов (8), Бристол (10).
Турнирная таблица Суперлиги: