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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суперлига. Черкасские Мавпы побеждают Николаев

Баскетбол
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Результаты последнего матча тура

Суперлига. Черкасские Мавпы побеждают Николаев
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матча очередного тура украинской баскетбольной Суперлиги:

"Черкасские Мавпы"- "Николаев"

97 - 87 (31-19; 25-23; 20-20; 21-25)

"Черкасские Мавпы": Джейлин (21), Кольченко (5), Скапинцев (0), Ткаченко (5), Воевода (0), Руслов (0), Беликов (10), Хаджифейзович (18), Райт (22), Попов (16), Конев (0), Сергеев (0).

"Николаев": Хохоник (0), Онуфриев (9), Луценко (10), Петерсен (23), Давидюк (2), Юрченко (0), Приймак (13), Адедиран (12), Мещеряков (0), Зотов (8), Бристол (10).

Турнирная таблица Суперлиги:

Суперлига. Черкасские Мавпы побеждают Николаев - изображение 1

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига Черкаськи мавпы (Черкассы)
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