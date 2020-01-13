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НБА. Денвер бьет Клипперс, камбэк Сан-Антонио в Канаде
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из семи матчей.
Нью-Йорк – Майами 124:121 (27:31, 28:29, 29:34, 40:27)
Нью-Йорк: Рэндл (26 + 8 подборов), Барретт (23), Нокс (17).
Майами: Батлер (25 + 10 подборов + 6 передач), Нанн (20), Джонсон (19).
Вашингтон – Юта 116:127 (34:23, 32:32, 25:38, 25:34)
Вашингтон: Бил (25), Бертанс (18), Маинми (15 + 7 передач).
Юта: Богданович (31), Кларксон (23), Гобер (21 + 14 подборов).
Бруклин – Атланта 108:86 (37:16, 33:30, 22:20, 16:20)
Бруклин: Ирвинг (21), Принс (14), Леверт (13).
Атланта: Реддиш (20), Бембри (12), Лень (10).
Торонто – Сан-Антонио 104:105 (28:21, 23:22, 31:26, 22:36)
Торонто: Ибака (21 + 14 подборов), Пауэлл (20), Лаури (16 + 15 передач).
Сан-Антонио: ДеРозан (25 + 8 подборов), Гэй (15), Уайт (13).
Мемфис – Голден Стэйт 122:102 (27:26, 33:33, 35:17, 27:26)
Мемфис: Валанчюнас (31 + 19 подборов), Джарен Джексон (21), Морэнт (11 + 7 подборов + 10 передач).
Голден Стэйт: Расселл (34 + 7 подборов), Беркс (13), Пул (13).
Денвер – Клипперс 114:104 (29:30, 37:22, 23:22, 25:30)
Денвер: Йокич (20 + 15 подборов + 6 передач), Мюррэй (19), Харрис (15).
Клипперс: Леонард (30), Уильямс (26), Харрелл (25 + 8 подборов).
Финикс – Шарлотт 100:92 (18:24, 28:21, 25:26, 29:21)
Финикс: Убре (25 + 15 подборов), Эйтон (18 + 9 подборов), Букер (12 + 9 передач).
Шарлотт: Бэйкон (24), Грэм (22 + 8 передач), Зеллер (15 + 8 подборов).