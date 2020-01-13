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Лейкерс побеждают без лидеров, юбилей Хардена, возвращение Ирвинга и другие события недели в НБА

Баскетбол
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UA-Футбол выделяет главные моменты 12-й недели регулярного чемпионата НБА.

Лейкерс побеждают без лидеров, юбилей Хардена, возвращение Ирвинга и другие события недели в НБА
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Гонка за плей-офф: Хьюстон обошел Клипперс, Мемфис ворвался в топ-8
Лейкерс побеждают без лидеров, юбилей Хардена, возвращение Ирвинга и другие события недели в НБА - изображение 1
Лейкерс побеждают без лидеров, юбилей Хардена, возвращение Ирвинга и другие события недели в НБА - изображение 2
Команда недели

Лейкерс на прошлой неделе только в домашнем матче с Нью-Йорком смогли выйти на площадку в боевом составе, что не помешало лидеру Запада продлить свою победную серию до семи матчей. Даллас банда Фрэнка Фогеля уверенно разобрала без Энтони Дэвиса, а горячая Оклахома непринужденно была разбита и без Дэвиса, и без приболевшего ЛеБрона Джеймса, и без главного снайпера Дэнни Грина.

Кайл Кузьма на фоне слухов о неизбежном обмене и черной метке от ЛеБрона выдал лучшую неделю в сезоне, набирая в среднем за игру по 26 очков при 52-процентной реализации бросков с игры, а ветераны Дуайт Ховард и Рэджон Рондо еще раз доказали, что на них можно рассчитывать в плей-офф.

Лейкерс продолжают играть в быстрый баскетбол и умело противодействуют темпу. Озерные единственные в лиге входят в топ-5 по эффективному проценту попадания с игры в первые шесть секунд владения (63,5%, 2-е место) и по проценту пропущенных бросков в раннем нападении (17%, 5-е место).

Игроки недели

Неожиданным героем недели на Востоке стал защитник Филадельфии Джош Ричардсон. В двух победных матчах против Оклахомы и Бостона Ричардсон суммарно набрал 52 очка и реализовал 13 из 14 штрафных. Первую в карьере еженедельную награду американцу принесла статистическая линейка из 22,7 очка, 2,3 подборов и 3,7 передач.

На Западе свой лучший отрезок после обмена в Сан-Антонио переживает ДеМар ДеРозан. На прошлой неделе Сперс с показателем 3-1 продолжили битву с Мемфисом за место в зоне плей-офф, а ДеРозан в среднем за игру набирал по 29,3 очка, 6,5 подбора и 6,0 передачи.

Матч недели

Торонто дважды за неделю в концовке домашнего матча растерял преимущество в 10 и более очков. Особо обидным для Рэпторс стало поражение от Сан-Антонио с пропущенным рывком 4-27 в середине решающей четверти.

При счете 91:100 канадцы за минуту тремя подряд трехочковыми сравняли счет, но у Сперс было секретное оружие в лице единственного в истории чемпиона НБА из Италии Марко Белинелли, дальнее попадание которого склонило чашу весов в сторону команды Грегга Поповича.

Рекорд недели

Джеймс Харден в домашнем матче с Миннесотой стал 45-м игроком в истории и 7-м самым молодым с 20 000 набранных очков.

До конца регулярного сезона эту отметку должен пробить и Рассел Уэстбрук, у которого 19 670 очков.

Момент недели

ДеМар ДеРозан этим шикарным постерайз-данком изменил карьеру молодого центрового Торонто Криса Буше.

Не исключено, что именно этот момент вдохновил Сан-Антонио на камбэк.

Возвращение недели

Кайри Ирвинг с середины ноября пропустил 26 матчей подряд из-за травмы плеча. В кулуарах НБА даже пошли слухи, что плеймейкер Бруклина ляжет на операцию и досрочно завершит сезон.

Ирвинг вернулся в домашнем матче против Атланты (108:86) и тут же показал, как эти два месяца ему не хватало баскетбола. Кайри набрал 21 очко с рекордным в карьере процентом реализованных бросков с игры (10 из 11).

У Бруклина не должно возникнуть проблем с попаданием в плей-офф с 7-8 места, и если Кайри Ирвинг будет здоров в апреле, то Нетс могут стать серьезной проблемой для одной из топ-команд Востока.

Как дела у украинцев?

Алексей Лень на прошлой неделе два из четырех проигранных матчей завершил с дабл-даблами. В среднем за игру украинец приносил Атланте по 11,0 очка и 7,3 подбора. За четыре игры показатель полезности Леня составил «+4».

Хотя по сезонной статистике (9,0 очка и 5,8 подбора) Лень постепенно приближается к своим прошлогодним показателям, влияние Алексея на игру Атланты остается на низком уровне. В современной НБА центровому со средней защитой непростительно отсутствие трехочкового броска, а в этом компоненте Лень резко сдал по сравнению с первым сезоном в Атланте. Текущая серия украинца без дальних попаданий составляет уже семь матчей (0 из 12).

Святослав Михайлюк на прошлой неделе обновил три личных рекорда – по количеству игрового времени (34:30 против Кливленда), по количеству подборов (6 в матче с Чикаго) и по количеству ассистов (5 с Кливлендом). При этом за неделю украинец в рейтинге самых результативных игроков Детройта скатился со второй позиции на седьмую (9,0 очка при 38% с игры).

7 из 20 с дальней дистанции при традиционных проблемах под кольцом – это не те цифры, на которые рассчитывает тренерский штаб Детройта, выпуская Михайлюка в стартовой пятерке. Показательно, что уже в нескольких матчах после большого перерыва в основе Пистонс Святослава менял Деррик Роуз.

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В статье: Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк Лос-Анджелес Лейкерс
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