Михайлюк набрал 13 очков в поражении от Нью-Орлеана

Детройт в решающей четверти домашнего матча против Нью-Орлеана ликвидировал 16-очковое отставание, но провалился в овертайме.

Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятерке и отыграл почти 35 минут. На счету украинца 13 очков (4 из 8 с игры, 3 из 6 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных), 4 передачи, 2 подбора и 2 перехвата. Матч Михайлюк завершил с показателем полезности «-9».

В январе Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 11,7 очка, 2,0 подбора и 2,6 передачи, а его серия с хотя бы одним точным трехочковым насчитывает уже 11 матчей.

Детройт – Нью-Орлеан 110:117 OT (23:32, 29:31, 25:26, 25:13, 8:15)

Детройт: Роуз (23 + 8 передач), Вуд (18 + 9 подборов), Думбуя (16 + 8 подборов).

Нью-Орлеан: Окафор (25 + 14 подборов), Мелли (20), Болл (17 + 12 подборов + 9 передач).