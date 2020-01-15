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Прометей расторгнет контракт с легендой Суперлиги

Баскетбол
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Неожиданный ход от лидера чемпионата Украины.

Прометей расторгнет контракт с легендой Суперлиги
Новина українською

Прометей по причине постоянных дисциплинарных нарушений разорвет контракт со звездным американским легионером Рэнди Калпеппером, сообщает портал Basket-planet.com.

Клуб из Каменского ведет поиски нового легионера, способного компенсировать уход Калпеппера.

Калпеппер в сезоне 2019-2020 вернулся в Украину после семилетнего перерыва. В матчах Суперлиги американец в среднем за игру набирал по 20,8 очка.

Прометей с показателем 11-5 делит лидерство в Суперлиге с Днепром и Химиком.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк набрал 13 очков в поражении от Нью-Орлеана.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское) Рэнди Калпеппер
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Источник:
Basket-planet.com
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