Прометей расторгнет контракт с легендой Суперлиги

Прометей по причине постоянных дисциплинарных нарушений разорвет контракт со звездным американским легионером Рэнди Калпеппером, сообщает портал Basket-planet.com.

Клуб из Каменского ведет поиски нового легионера, способного компенсировать уход Калпеппера.

Калпеппер в сезоне 2019-2020 вернулся в Украину после семилетнего перерыва. В матчах Суперлиги американец в среднем за игру набирал по 20,8 очка.

Прометей с показателем 11-5 делит лидерство в Суперлиге с Днепром и Химиком.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк набрал 13 очков в поражении от Нью-Орлеана.