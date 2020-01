Одноклубники Леня стали рекордсменами НБА

Накануне Хоукс без травмированного Алексея Леня в решающей четверти добили Финикс (123:110) и прервали серию из четырех поражений.

Трэй Янг, Джон Коллинз и Кевин Хертер стали первыми одноклубниками, которыми до 22-летия удалось в матче НБА оформить по дабл-даблу с как минимум 20 набранными очками.

Trae Young (36 PTS, 10 AST), John Collins (22 PTS, 10 REB), and Kevin Huerter (23 PTS, 15 REB) are the first trio of teammates in @NBAHistory, each age-22 or younger, to each record a 20-point double-double in the same game. @EliasSports pic.twitter.com/YXQzKvrJh0