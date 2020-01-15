Форвард Милуоки Бакс побил рекорд НБА, который держался с 1976 года

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо набрал 37 очков, собрал 9 подборов и отдал 4 результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Никс", проведя на паркете 21 минуту 26 секунд. Встреча завершилась со счётом 128:102 в пользу "Милуоки".

Это уже седьмой матч Адетокунбо в сезоне-2019/2020, в котором он набрал не менее 30 очков, сыграв не более 30 минут. По количеству таких игр в отдельно взятом сезоне греческий баскетболист вышел на первое место, если вести отсчёт со времени слияния НБА и АБА в 1976 году.

На счету лидера "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри было шесть таких игр в сезоне-2015/2016, сообщается в официальном "твиттере" NBA.com/Stats.