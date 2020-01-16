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НБА. Лейкерс проиграли Орландо, Хьюстон не сдержал Портленд

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из десяти матчей.

НБА. Лейкерс проиграли Орландо, Хьюстон не сдержал Портленд
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Филадельфия – Бруклин 117:106 (25:28, 29:29, 32:33, 31:16)

Филадельфия: Харрис (34 + 10 подборов), Симмонс (20 + 11 передач), Ричардсон (15).

Бруклин: Динвидди (26 + 8 передач), Аллен (17 + 10 подборов), Принс (15 + 7 подборов).

Майами – Сан-Антонио 106:100 (24:17, 27:34, 24:26, 31:23)

Майами: Нанн (33), Драгич (17), Адебайо (14 + 13 подборов + 7 передач).

Сан-Антонио: ДеРозан (30 + 7 передач), Миллс (21), Олдридж (12).

Оклахома – Торонто 121:130 (25:38, 30:35, 28:24, 38:33)

Оклахома: Шредер (25 + 6 передач), Галлинари (23), Гилджес-Александер (21 + 6 передач).

Торонто: Пауэлл (23), Ануноби (21), Сиакам (21).

Миннесота – Индиана 99:104 (30:24, 29:30, 18:22, 22:28)

Миннесота: Калвер (17), Дженг (15 + 11 подборов), Бэйтс-Диоп (15).

Индиана: Сабонис (29 + 13 подборов + 6 передач), Брогдон (21 + 6 передач), Макдермотт (14).

Чикаго – Вашингтон 115:106 (24:26, 31:34, 30:20, 30:26)

Чикаго: ЛаВин (30 + 7 подборов + 7 передач), Саторански (18), Янг (18 + 8 подборов).

Вашингтон: Бил (23), Макрэй (16), Бертанс (12).

Денвер – Шарлотт 100:86 (28:25, 29:17, 17:27, 26:17)

Денвер: Портер (19 + 8 подборов), Пламли (15), Грант (14).

Шарлотт: Розир (20 + 9 передач), Грэм (14), Бриджес (14 + 8 подборов).

Хьюстон – Портленд 107:117 (26:28, 21:32, 30:30, 30:27)

Хьюстон: Уэстбрук (31 + 11 подборов + 12 передач), Гордон (20), Маклемор (17).

Портленд: Лиллард (25 + 7 подборов + 7 передач), Макколлум (24 + 6 передач), Энтони (18 + 12 подборов).

Сакраменто – Даллас 123:127 (31:35, 36:36, 26:37, 30:19)

Сакраменто: Фокс (27 + 7 подборов + 12 передач), Хилд (25), Барнс (25 + 8 подборов).

Даллас: Дончич (25 + 15 подборов + 17 передач), Карри (21), Хардуэй (18).

Лейкерс – Орландо 118:119 (29:35, 29:30, 30:24, 30:30)

Лейкерс: Кук (22), Джеймс (19 + 19 передач), Колдуэлл-Поуп (17).

Орландо: Фульц (21 + 11 подборов + 10 передач), Гордон (21), Айванду (19).

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Лейкерс
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