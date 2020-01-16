Михайлюк – пятый украинец в истории НБА с 20 очками

Накануне Михайлюк в выездном матче против Бостона побил личный рекорд результативности, набрав за 29 минут 21 очков.

Шикарный матч Михайлюка в НБА – 21 очко и бросок со своей половины площадки

Михайлюк стал пятым украинцем в истории НБА, которому в матче регулярного чемпионата удавалось набрать как минимум 20 очков. При этом только Святослав большинство своих точных бросков выполнял с трехочковой дистанции.

Личные рекорды результативности украинцев в НБА:

Алексей Лень (Атланта, апрель 2019 года) – 33 очка в матче с Милуоки;

Алексей Печеров (Миннесота, ноябрь 2009 года) – 24 очка в матче с Бостоном;

Виталий Потапенко (Бостон, апрель 1999 года) – 26 очков в матче с Индианой;

Станислав Медведенко (Лейкерс, январь 2004 года) – 26 очков в матче с Атлантой;

Святослав Михайлюк (Детройт, январь 2020 года) – 21 очко в матче с Бостоном;

Вячеслав Кравцов (Детройт, февраль 2013 года) – 14 очков в матче с Индианой.

Кирилл Фесенко (Юта, декабрь 2008 года) – 12 очков в матче с Хьюстоном.

Ранее UА-Футбол сообщал, что бросок Михайлюка вошел в топ-10 моментов дня в НБА.