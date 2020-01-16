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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Данк лидера Николаева – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Квентин Петерсон возглавил десятку самых ярких моментов очередной порции матчей чемпионата Украины.

Данк лидера Николаева – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО
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В статье: Баскетбольная Суперлига Квентин Петерсон
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