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Запорожье в овертайме дожал Николаев

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Все решалось в пятиминутке

Запорожье в овертайме дожал Николаев
Новина українською

Запорожье принимал Николаев в третьем матче между этими командами в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч.

В первой половине команды немного забыли о защите проведя довольно результативные 20 минут. Первую четверть лучше сыграли хозяева, которые набрали 30 очков за 10-минутку, во второй своим мощным отрезком ответили уже гости.

Третья четверть осталась за хозяевами, которые увеличили преимущество, пропустив лишь 12 очков.

Уже на старте заключительной десятиминутки два трехочковых от Луценко и один дальний от Онуфривева начали рывок гостей.

Несмотря на нехватку роста на ротации в передней линии николаевцы за счет самоотдачи Адедирана удержали натиск соперника, отразились и сумели перевести игру в овертайм.

Решающие 5 минут игры лучше провели хозяева и в итоге Запорожье победил Николаев со счетом 104: 99 и вышел вперед в сезонной серии.

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Запорожье, ДС Юность

Запорожье - Николаев ОТ 104: 99 (30:21, 24:29, 17:12, 18:27, 15:10)

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В статье: МБК Николаев БК Запорожье
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