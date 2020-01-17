Запорожье в овертайме дожал Николаев

Запорожье принимал Николаев в третьем матче между этими командами в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч.

В первой половине команды немного забыли о защите проведя довольно результативные 20 минут. Первую четверть лучше сыграли хозяева, которые набрали 30 очков за 10-минутку, во второй своим мощным отрезком ответили уже гости.

Третья четверть осталась за хозяевами, которые увеличили преимущество, пропустив лишь 12 очков.

Уже на старте заключительной десятиминутки два трехочковых от Луценко и один дальний от Онуфривева начали рывок гостей.

Несмотря на нехватку роста на ротации в передней линии николаевцы за счет самоотдачи Адедирана удержали натиск соперника, отразились и сумели перевести игру в овертайм.

Решающие 5 минут игры лучше провели хозяева и в итоге Запорожье победил Николаев со счетом 104: 99 и вышел вперед в сезонной серии.

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Запорожье, ДС Юность

Запорожье - Николаев ОТ 104: 99 (30:21, 24:29, 17:12, 18:27, 15:10)