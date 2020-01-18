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НБА. Торонто уверенно побеждает Вашингтон, Атланта без Леня дожимает Сан-Антонио

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Торонто уверенно побеждает Вашингтон, Атланта без Леня дожимает Сан-Антонио
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Торонто" - "Вашингтон"

140:111 (38:26, 27:25, 35:25, 40:35)

"Филадельфия" - "Чикаго"

100:89 (21:24 25:23, 35:24, 19:18)

"Индиана" - "Миннесота"

116:114 (32:26, 35:35, 32:32, 17:21)

"Оклахома-Сити" - "Майами"

108:115 (26:40, 21:21, 31:31, 30:23)

"Мемфис" - "Кливленд"

113:109 (27:25, 27:31, 38:20, 21:33)

"Сан-Антонио" - "Атланта"

120:121 (27:29, 31:38, 41:21, 21:33)

"Даллас" - "Портленд"

120: 112 (38:37; 34:26; 26:26; 22:23)

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В статье: НБА
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