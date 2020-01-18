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Суперлига. Черкасские Мавпы уступают Днепру, Киев-Баскет переигрывает Харьковских Соколов
Результаты тура Суперлиги
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура украинской баскетбольной Суперлиги:
1) "Черкасские Мавпы" - "Днепр"
86 - 101 (23-23; 22-20; 19-34; 22-24)
"Черкасские Мавпы": Джейлин (19), Скапинцев (8), Беликов (8), Райт (13), Попов (8), Кольченко (15), Ткаченко (2), Воевода (0), Руслов (0), Хаджифейзович ( 8), Конев (15), Сергеев (0).
"Днепр": Дугат (18), Тимофеенко (17), Закурдаев (18), Фесенко (4), Глебов (4), Чумаков (5), Шундель (3), Корниенко (0), Террел (27), Сизов (2 ), Коломойский (3).
2) "Киев-Баскет" - "Харьковские Соколы"
96 - 79 (29-22; 24-19; 9-20; 34-18)
"Киев-Баскет": Коренюк (10), Близнюк (16), Классен (16), Хилл (7), Крутоус (12), Заяц (0), Кондраков (0), Павлов (17), Пустозвонов (12), Петров (6).
"Харьковские Соколы": Бояркин (9), Мусиенко (0), Тихонов (6), Джамар (19), Тарасенко (9), Козлов (14), Шаповалов (0), Джексон (5), Грэм (0), Бюрнет ( 8), Тищенко (9).
3) "Одесса" - "Химик"
74 - 68 (22-18; 23-15; 18-17; 11-18)
"Одесса": Артамонов (7), Браун (8), Месси (24), Фризен (11), Носков (14), Щепкин (3), Климов (0), Кухта (0), Ткачук (1), Кадыгроб (0 ), Прокопенко (3), Новиков (3).
"Химик": Уильямс (12), Югба (7), Марченко (10), Рахимшаиков (2), Войналович (7), Козак (0), Рябчук (0), Салливан (21), Ковалев (6), Горобченко (3).
Турнирная таблица Суперлиги: