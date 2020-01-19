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НБА. Милуоки на выезде побеждает Бруклин, Миннесота дома проигрывает Торонто

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Милуоки на выезде побеждает Бруклин, Миннесота дома проигрывает Торонто
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Нью-Орлеан" - "Клипперс"

130 - 133 (35-33; 45-39; 30-30; 20-31)

"Бруклин" - "Милуоки"

97 - 117 (22-30; 20-27; 29-36; 26-24)

"Бостон" - "Финикс"

119 - 123 (20-26; 31-34; 25-27; 43-36)

"Атланта" - "Детройт"

103 - 136 (29-36; 26-35; 21-32; 27-33)

"Нью-Йорк" - "Филадельфия"

87 - 90 (25-28; 21-24; 23-18; 18-20)

"Миннесота" - "Торонто"

112 - 122 (39-32; 23-26; 22-31; 28-33)

"Чикаго" - "Квивленд"

118 - 116 (31-33; 25-40; 31-29; 31-14)

"Голден-Стейт" - "Орландо"

109 - 95 (28-25; 25-27; 29-19; 27-24)

"Хьюстон" - "Лейкерс"

115 - 124 (34-27; 31-32; 17-32; 33-33)

"Оклахома-Сити" - "Портленд"

119 - 106 (32-24; 32-33; 23-20; 32-29)

"Юта" - "Сакраменто"

123 - 101 (38-22; 25-27; 32-28; 28-24)

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В статье: НБА
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