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НБА. Индиана бьет Денвер, Сан-Антонио огорчает Майами

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из двух матчей.

НБА. Индиана бьет Денвер, Сан-Антонио огорчает Майами
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Сан-Антонио – Майами 107:102 (28:31, 32:23, 26:30, 21:18)

Сан-Антонио: Олдридж (21), ДеРозан (20 + 9 подборов + 9 передач), Миллс (18).

Майами: Адебайо (21 + 16 подборов + 6 передач), Драгич (19), Нанн (18).

Денвер – Индиана 107:115 (21:15, 29:29, 31:30, 26:41)

Денвер: Йокич (30 + 10 подборов), Грант (16), Бартон (16 + 7 подборов).

Индиана: Макдермотт (24), Брогдон (22 + 8 передач), Сабонис (22 + 15 подборов + 10 передач).

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В статье: НБА Сан-Антонио Сперс Индиана Пэйсерс
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