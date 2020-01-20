Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Индиана бьет Денвер, Сан-Антонио огорчает Майами
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из двух матчей.
Сан-Антонио – Майами 107:102 (28:31, 32:23, 26:30, 21:18)
Сан-Антонио: Олдридж (21), ДеРозан (20 + 9 подборов + 9 передач), Миллс (18).
Майами: Адебайо (21 + 16 подборов + 6 передач), Драгич (19), Нанн (18).
Денвер – Индиана 107:115 (21:15, 29:29, 31:30, 26:41)
Денвер: Йокич (30 + 10 подборов), Грант (16), Бартон (16 + 7 подборов).
Индиана: Макдермотт (24), Брогдон (22 + 8 передач), Сабонис (22 + 15 подборов + 10 передач).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...