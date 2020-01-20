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За сборную Украины будет играть американец из Киев-Баскета

Баскетбол
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Выбор Айнарса Багатскиса.

За сборную Украины будет играть американец из Киев-Баскета
Новина українською

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский сообщил, на ком остановил свой выбор тренер национальной сборной.

"Что касается натурализованного игрока, то выбирает здесь только один человек – главный тренер. Пока Багатскис остановился на кандидатуре Кейси Шеферда, который дал согласие подписать контракт с Киев-Баскетом на следующий год и играть в национальной сборной.

Есть и другие кандидатуры – это Месси, Петерсон. Мне больше Месси нравится, но Багатскис говорит, что Шеферд лучше. Поэтому тренер принял решение, мы готовим документы. Во всех странах играют американцы на позициях плеймейкера", - сказал Бродский в интервью Радио НВ.

Шеферд в текущем сезоне Суперлиги в среднем за игру набирает по 15,1 очка, 3,6 подбора и 3,8 передачи. По показателю +/- американец замыкает топ-6 самых эффективных игроков чемпионата Украины (+6,8).

В матчах Кубка Европы ФИБА потенциальный новичок сборной Украины также на высоте, набирая по 15,6 очка и 5,0 ассиста.

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В статье: сборная Украины по баскетболу БК Киев-Баскет
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