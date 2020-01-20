Баскетбол
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Гостями Матча Звезд Суперлиги станут французские данкеры с Barjorts Dunkers
Матч состоится 1 февраля
1 февраля столичный Плац Спорта примет важное спортивное событие. Впервые за последние 8 лет в Киеве состоится Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч.
Уже завтра, 21 января, будут объявлены стартовые пятерки на звездный день. Сам матч состоится в формате противостояния Звезд Украины против Звезд Легиона. Кроме матча на болельщиков ждет широко конкурсная и шоу-программа.
Развлекать публику французские данкеров-акробаты Barjorts Dunkers
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