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Гостями Матча Звезд Суперлиги станут французские данкеры с Barjorts Dunkers

Баскетбол
(1 голосов)

Матч состоится 1 февраля

Гостями Матча Звезд Суперлиги станут французские данкеры с Barjorts Dunkers
Новина українською

1 февраля столичный Плац Спорта примет важное спортивное событие. Впервые за последние 8 лет в Киеве состоится Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч.

Уже завтра, 21 января, будут объявлены стартовые пятерки на звездный день. Сам матч состоится в формате противостояния Звезд Украины против Звезд Легиона. Кроме матча на болельщиков ждет широко конкурсная и шоу-программа.

Развлекать публику французские данкеров-акробаты Barjorts Dunkers

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В статье: Матч звезд Суперлиги
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